По данным NielsenIQ, после начала спецоперации снижение покупательной способности населения вызвало опасения 88% участников рынка. Наиболее заметно тренд на сокращение гражданами расходов проявился в третьем квартале 2022 года. Как сообщал ЦБ, с конца сентября россияне перешли в режим экономии. При этом ресторанный бизнес весной и летом не ощутил сильного влияния экономических последствий СВО. Но с началом 21 сентября частичной мобилизации обороты сократились на 9,5%, по данным r_keeper. Больше всего пострадали заведения среднего сегмента.
Четыре предпринимателя, чей бизнес связан с торговлей и услугами, рассказали «Коммерсанту» о том, как кризис повлиял на них и их дело.
После начала СВО Артем Темиров и несколько членов его команды уехали из России. Несмотря на это и на спад продаж, «Кооператив» продолжает помогать российским НКО. В интервью «Ъ» Артем рассказывает о новых планах, о выходе на европейский рынок и о том, почему малый бизнес должен быть социально ответственным даже в тяжелые времена.Смотреть интервью
После начала спецоперации проекты «Дашины пирожки» и «Банч» стали активнее взаимодействовать с подписчиками в соцсетях. Мы поговорили с Дарьей о том, почему важно быть на связи с аудиторией и чему еще ее команда научилась при работе в условиях кризиса.Смотреть интервью
После 24 февраля 2022 года Никита Фомкин открыл в столице три новых заведения. Весной — кафе «Ясно» и «Аренда», а 1 декабря — бар «Винфак». Как пришлось заново придумать концепцию кафе и почему в ближайшее время он не планирует открывать новые, Никита рассказал «Ъ».Смотреть интервью
Производство косметики по уходу за руками предпринимательница задумала год назад, а запустила в, казалось бы, самое неподходящее время — после 24 февраля. Санкции, увеличение стоимости упаковки, массовые увольнения мужчин с заводов. О том, как она вместе с коллегами преодолевала эти и другие сложности — в нашем интервью.Смотреть интервью