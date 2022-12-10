Истории предпринимателей из сферы торговли и услуг

По данным NielsenIQ, после начала спецоперации снижение покупательной способности населения вызвало опасения 88% участников рынка. Наиболее заметно тренд на сокращение гражданами расходов проявился в третьем квартале 2022 года. Как сообщал ЦБ, с конца сентября россияне перешли в режим экономии. При этом ресторанный бизнес весной и летом не ощутил сильного влияния экономических последствий СВО. Но с началом 21 сентября частичной мобилизации обороты сократились на 9,5%, по данным r_keeper. Больше всего пострадали заведения среднего сегмента.

Четыре предпринимателя, чей бизнес связан с торговлей и услугами, рассказали «Коммерсанту» о том, как кризис повлиял на них и их дело.