Истории предпринимателей из сферы образования

В первый месяц после начала СВО продажи онлайн-курсов в среднем упали на 30%, сообщало аналитическое агентство Smart Ranking. Основными причинами были снижение платежеспособности россиян, повышение ставок по кредитам на образование, потеря иностранных клиентов после ухода платежных систем Visa и Mastercard, потеря для маркетинга зарубежных социальных сетей и платформ. В марте 55% компаний заявляли о пересмотре планов по развитию за рубежом.

К осени ситуация улучшилась. Спрос вернулся на прежний уровень или даже вырос. После объявления частичной мобилизации Edtech-компании заявили о новом падении продаж и снижении трафика на 10–30%. По прогнозам экспертов, в 2022 году рынок может показать падение на 10–15%.

Три предпринимателя, чей бизнес связан с образованием, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и на их дело.