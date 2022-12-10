В первый месяц после начала СВО продажи онлайн-курсов в среднем упали на 30%, сообщало аналитическое агентство Smart Ranking. Основными причинами были снижение платежеспособности россиян, повышение ставок по кредитам на образование, потеря иностранных клиентов после ухода платежных систем Visa и Mastercard, потеря для маркетинга зарубежных социальных сетей и платформ. В марте 55% компаний заявляли о пересмотре планов по развитию за рубежом.
К осени ситуация улучшилась. Спрос вернулся на прежний уровень или даже вырос. После объявления частичной мобилизации Edtech-компании заявили о новом падении продаж и снижении трафика на 10–30%. По прогнозам экспертов, в 2022 году рынок может показать падение на 10–15%.
Три предпринимателя, чей бизнес связан с образованием, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и на их дело.
Интерес к курсам биотех-центра «Бластим» вернулся на дофевральский уровень, но в России стало меньше компаний, которые могут трудоустроить слушателей. В интервью «Ъ» сооснователь проекта Вита Степанова рассказала, почему в условиях неопределенности предпринимателям стоит цинично выстраивать бизнес-процессы и больше внимания уделять коммуникации.Смотреть интервью
После 24 февраля компания Skyeng столкнулась со спадом продаж, потерей двух третей преподавателей из Украины, стрессовым состоянием многих сотрудников и необходимостью завершить проекты за рубежом. В интервью «Ъ» исполнительный директор Рустам Айнетдинов рассказывает, почему в этих условиях ведущую роль в команде стала играть «партия качества».Смотреть интервью
Основатель Smile Fish Иван Сорокин 24 февраля запретил обсуждать в компании «шокирующие новости», загрузил команду работой и прочей активностью. От двух волн оттока клиентов это не уберегло. В интервью он уверяет: руководитель всегда должен сохранять оптимизм, скрывая настоящие переживания от сотрудников, а создание «своего мира» помогает ему вести бизнес.Смотреть интервью