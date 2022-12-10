Истории предпринимателей из сферы образования

В первый месяц после начала СВО продажи онлайн-курсов в среднем упали на 30%, сообщало аналитическое агентство Smart Ranking. Основными причинами были снижение платежеспособности россиян, повышение ставок по кредитам на образование, потеря иностранных клиентов после ухода платежных систем Visa и Mastercard, потеря для маркетинга зарубежных социальных сетей и платформ. В марте 55% компаний заявляли о пересмотре планов по развитию за рубежом.

К осени ситуация улучшилась. Спрос вернулся на прежний уровень или даже вырос. После объявления частичной мобилизации Edtech-компании заявили о новом падении продаж и снижении трафика на 10–30%. По прогнозам экспертов, в 2022 году рынок может показать падение на 10–15%.

Три предпринимателя, чей бизнес связан с образованием, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и на их дело.

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  • Статус проекта: действует в России, планирует выход на зарубежные рынки
  • Команда: почти не изменилась
Франция

История сооснователя платформы «Бластим» Виты Степановой

Интерес к курсам биотех-центра «Бластим» вернулся на дофевральский уровень, но в России стало меньше компаний, которые могут трудоустроить слушателей. В интервью «Ъ» сооснователь проекта Вита Степанова рассказала, почему в условиях неопределенности предпринимателям стоит цинично выстраивать бизнес-процессы и больше внимания уделять коммуникации.

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  • Статус проекта: действует в России, международные направления закрыты
  • Команда: ⅔ преподавателей из Украины завершили сотрудничество
Кипр

История исполнительного директора Skyeng Рустама Айнетдинова

После 24 февраля компания Skyeng столкнулась со спадом продаж, потерей двух третей преподавателей из Украины, стрессовым состоянием многих сотрудников и необходимостью завершить проекты за рубежом. В интервью «Ъ» исполнительный директор Рустам Айнетдинов рассказывает, почему в этих условиях ведущую роль в команде стала играть «партия качества».

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  • Статус проекта: действует в России
  • Команда: не поменялась
Россия

История основателя сети детских садов Smile Fish Ивана Сорокина

Основатель Smile Fish Иван Сорокин 24 февраля запретил обсуждать в компании «шокирующие новости», загрузил команду работой и прочей активностью. От двух волн оттока клиентов это не уберегло. В интервью он уверяет: руководитель всегда должен сохранять оптимизм, скрывая настоящие переживания от сотрудников, а создание «своего мира» помогает ему вести бизнес.

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Продюсер, выпускающий редактор: Дарья Бурлакова
Дизайн, иллюстрации: Мария Леонова
Автор идеи: Кирилл Урбан
Верстка и программирование: Алексей Шабров, Антон Жуков, Дмитрий Маскалев
Менеджер проекта: Юлия Гадас
Видеомонтаж: Дарья Бадьянова, Нигина Бобоева
Фото: Александр Миридонов, Дмитрий Духанин
Также принимали участие: Светлана Демшевская, Бела Соломко, Ольга Шейкина, Анна Выборнова, Мария Калинина, Наталья Костарнова, Василий Кузнецов
«Коммерсантъ» благодарит за помощь по подготовке материала Impact Hub Moscow, Школу управления СКОЛКОВО, Михаила Миронова и Алексея Сидоренко.