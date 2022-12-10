Истории предпринимателей из сферы архитектуры и дизайна

После начала СВО главными проблемами отрасли стали падение покупательной способности, нарушение логистических цепочек, исчезновение импортных материалов и мебели. По данным Росстата, цены на стройматериалы за первое полугодие 2022 года выросли на 24,5%. Однако потом они начали снижаться. В декабре 2022 года стоимость стройматериалов оказалась выше, чем годом раньше, лишь на 3,58%. Самой большой сложностью индустрии стало импортозамещение оборудования, поскольку 80% рынка заполняла зарубежная техника.

Отдельной проблемой для застройщиков стало повышение ЦБ ключевой ставки и падение спроса на ипотеку. Аналитики сервиса «Домклик» сообщили, что, по данным Сбербанка, количество выдач ипотечных кредитов в 2022 году сократилось на 8% по сравнению с показателями прошлого года.

Объем производства мебели в России за 2022 год увеличился на 15,2%, в денежном выражении до 356 млрд рублей, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. За 2022 год цены на мебель выросли на 11%.

Три предпринимателя, чей бизнес связан с архитектурой и дизайном, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.