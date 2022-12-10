После начала СВО главными проблемами отрасли стали падение покупательной способности, нарушение логистических цепочек, исчезновение импортных материалов и мебели. По данным Росстата, цены на стройматериалы за первое полугодие 2022 года выросли на 24,5%. Однако потом они начали снижаться. В декабре 2022 года стоимость стройматериалов оказалась выше, чем годом раньше, лишь на 3,58%. Самой большой сложностью индустрии стало импортозамещение оборудования, поскольку 80% рынка заполняла зарубежная техника.
Отдельной проблемой для застройщиков стало повышение ЦБ ключевой ставки и падение спроса на ипотеку. Аналитики сервиса «Домклик» сообщили, что, по данным Сбербанка, количество выдач ипотечных кредитов в 2022 году сократилось на 8% по сравнению с показателями прошлого года.
Объем производства мебели в России за 2022 год увеличился на 15,2%, в денежном выражении до 356 млрд рублей, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. За 2022 год цены на мебель выросли на 11%.
Три предпринимателя, чей бизнес связан с архитектурой и дизайном, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.
2022 год Анна Медлева прожила в состоянии форс-мажора: после 24 февраля многие клиенты уехали или заморозили проекты, качественные материалы и оборудование оказались в дефиците или сильно подорожали. В беседе с «Ъ» архитектор рассказывает, почему не теряет оптимизма, и рассуждает об обесценивании денег в прямом и переносном смысле.Смотреть интервью
Отказ европейских брендов от сотрудничества, усложнение и удорожание логистики, заморозка клиентами проектов — с этими проблемами после 24 февраля 2022 года столкнулась интерьерная компания DK Project. В интервью «Ъ» ее руководитель Андрей Самонаев рассказывает о своем видении выхода из кризиса, параллельном импорте и о том, чего не хватает российским производителям.Смотреть интервью
Стагнация на рынке недвижимости создает для градостроительного бюро MASTER’S Plan дополнительные риски. В интервью «Ъ» руководитель компании Юлия Зубарик рассказала о сложностях поиска новых заказов и об «огосударствлении» девелоперского бизнеса.Смотреть интервью