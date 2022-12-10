Истории предпринимателей из сферы архитектуры и дизайна

После начала СВО главными проблемами отрасли стали падение покупательной способности, нарушение логистических цепочек, исчезновение импортных материалов и мебели. По данным Росстата, цены на стройматериалы за первое полугодие 2022 года выросли на 24,5%. Однако потом они начали снижаться. В декабре 2022 года стоимость стройматериалов оказалась выше, чем годом раньше, лишь на 3,58%. Самой большой сложностью индустрии стало импортозамещение оборудования, поскольку 80% рынка заполняла зарубежная техника.

Отдельной проблемой для застройщиков стало повышение ЦБ ключевой ставки и падение спроса на ипотеку. Аналитики сервиса «Домклик» сообщили, что, по данным Сбербанка, количество выдач ипотечных кредитов в 2022 году сократилось на 8% по сравнению с показателями прошлого года.

Объем производства мебели в России за 2022 год увеличился на 15,2%, в денежном выражении до 356 млрд рублей, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. За 2022 год цены на мебель выросли на 11%.

Три предпринимателя, чей бизнес связан с архитектурой и дизайном, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.

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  • Статус проекта: кризисное состояние, продолжает действовать в России
  • Команда: не изменилась
Россия

История архитектора и дизайнера Анны Медлевой

2022 год Анна Медлева прожила в состоянии форс-мажора: после 24 февраля многие клиенты уехали или заморозили проекты, качественные материалы и оборудование оказались в дефиците или сильно подорожали. В беседе с «Ъ» архитектор рассказывает, почему не теряет оптимизма, и рассуждает об обесценивании денег в прямом и переносном смысле.

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  • Статус проекта: действует в России
  • Команда: не изменилась
Россия

История основателя и руководителя интерьерной компании DK Project Андрея Самонаева

Отказ европейских брендов от сотрудничества, усложнение и удорожание логистики, заморозка клиентами проектов — с этими проблемами после 24 февраля 2022 года столкнулась интерьерная компания DK Project. В интервью «Ъ» ее руководитель Андрей Самонаев рассказывает о своем видении выхода из кризиса, параллельном импорте и о том, чего не хватает российским производителям.

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  • Статус проекта: действует в России
  • Команда: состав не поменялся
Россия

История совладельца и генерального директора градостроительного бюро MASTER’S Plan Юлии Зубарик

Стагнация на рынке недвижимости создает для градостроительного бюро MASTER’S Plan дополнительные риски. В интервью «Ъ» руководитель компании Юлия Зубарик рассказала о сложностях поиска новых заказов и об «огосударствлении» девелоперского бизнеса.

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Продюсер, выпускающий редактор: Дарья Бурлакова
Дизайн, иллюстрации: Мария Леонова
Автор идеи: Кирилл Урбан
Верстка и программирование: Алексей Шабров, Антон Жуков, Дмитрий Маскалев
Менеджер проекта: Юлия Гадас
Видеомонтаж: Дарья Бадьянова, Нигина Бобоева
Фото: Александр Миридонов, Дмитрий Духанин, Александр Казаков, Игорь Иванко, Анатолий Жданов, Ирина Бужор
Также принимали участие: Светлана Демшевская, Бела Соломко, Ольга Шейкина, Анна Выборнова, Мария Калинина, Наталья Костарнова, Василий Кузнецов, Дмитрий Кучев
«Коммерсантъ» благодарит за помощь по подготовке материала Impact Hub Moscow, Школу управления СКОЛКОВО, Михаила Миронова и Алексея Сидоренко.