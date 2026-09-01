01.09.2026, 07:59

Память и боль Беслана 1 сентября в Северной Осетии вспоминают жертв теракта в школе №1

В Беслане 1 сентября проходят памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине теракта в школе №1. Траурные церемонии традиционно начинаются утром — в то самое время, когда в 2004 году праздничная линейка была прервана нападением террористов. В течение трех дней заложники удерживались в здании школы без воды и еды. 3 сентября после взрывов погибли 334 человека, среди них 186 детей. Более 800 человек получили ранения. Хроника трагических событий — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

