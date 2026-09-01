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Память и боль Беслана

1 сентября в Северной Осетии вспоминают жертв теракта в школе №1

В Беслане 1 сентября проходят памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине теракта в школе №1. Траурные церемонии традиционно начинаются утром — в то самое время, когда в 2004 году праздничная линейка была прервана нападением террористов. В течение трех дней заложники удерживались в здании школы без воды и еды. 3 сентября после взрывов погибли 334 человека, среди них 186 детей. Более 800 человек получили ранения. Хроника трагических событий — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
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1 сентября 2004 года праздничная линейка в школе №1 Беслана была прервана нападением вооруженных террористов

1 сентября 2004 года праздничная линейка в школе №1 Беслана была прервана нападением вооруженных террористов

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Нападение произошло утром, когда у школы собрались ученики, родители, учителя и жители города

Нападение произошло утром, когда у школы собрались ученики, родители, учителя и жители города

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Террористы загнали захваченных людей в здание школы, большинство заложников разместили в спортзале

Террористы загнали захваченных людей в здание школы, большинство заложников разместили в спортзале

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

В заложниках оказались дети, их родители, сотрудники школы и гости праздничной линейки

В заложниках оказались дети, их родители, сотрудники школы и гости праздничной линейки

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

В спортзале школы террористы разместили взрывные устройства, удерживая людей под постоянной угрозой

В спортзале школы террористы разместили взрывные устройства, удерживая людей под постоянной угрозой

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

К зданию школы были стянуты силовые структуры, медики и спасательные службы

К зданию школы были стянуты силовые структуры, медики и спасательные службы

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Родственники заложников начали собираться у оцепления уже в первые часы после захвата школы

Родственники заложников начали собираться у оцепления уже в первые часы после захвата школы

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

В Беслане был создан оперативный штаб, который вел переговоры с террористами

В Беслане был создан оперативный штаб, который вел переговоры с террористами

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый день захвата прошел в условиях почти полного отсутствия информации о числе заложников и требованиях террористов

Первый день захвата прошел в условиях почти полного отсутствия информации о числе заложников и требованиях террористов

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Люди в спортзале провели первую ночь без еды и воды

Люди в спортзале провели первую ночь без еды и воды

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

2 сентября переговоры продолжались, но террористы отказывались отпустить большинство заложников

2 сентября переговоры продолжались, но террористы отказывались отпустить большинство заложников

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Во второй день в школу вошел бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, участвовавший в переговорах

Во второй день в школу вошел бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, участвовавший в переговорах

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

После переговоров 2 сентября террористы отпустили группу женщин с маленькими детьми

После переговоров 2 сентября террористы отпустили группу женщин с маленькими детьми

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Оставшиеся заложники продолжали находиться в спортзале в тяжелых условиях

Оставшиеся заложники продолжали находиться в спортзале в тяжелых условиях

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

К утру 3 сентября у школы по-прежнему находились родственники, ожидавшие новостей о близких

К утру 3 сентября у школы по-прежнему находились родственники, ожидавшие новостей о близких

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

3 сентября сотрудники МЧС подошли к зданию школы, чтобы забрать тела погибших, находившиеся у школы

3 сентября сотрудники МЧС подошли к зданию школы, чтобы забрать тела погибших, находившиеся у школы

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Около 13 часов 3 сентября в спортзале школы произошли взрывы, после которых началась стрельба

Около 13 часов 3 сентября в спортзале школы произошли взрывы, после которых началась стрельба

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

После взрывов часть заложников попыталась выбраться из здания школы

После взрывов часть заложников попыталась выбраться из здания школы

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Спасатели, военные, медики и местные жители выносили из школы детей и взрослых

Спасатели, военные, медики и местные жители выносили из школы детей и взрослых

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Раненых доставляли в больницы Беслана, Владикавказа и других городов Северной Осетии

Раненых доставляли в больницы Беслана, Владикавказа и других городов Северной Осетии

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

После взрывов и начала пожара в здании школы началась активная фаза операции по освобождению заложников

После взрывов и начала пожара в здании школы началась активная фаза операции по освобождению заложников

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Бои в районе школы продолжались несколько часов, часть террористов была уничтожена

Бои в районе школы продолжались несколько часов, часть террористов была уничтожена

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

К вечеру 3 сентября штурм здания школы завершился, начался разбор завалов и поиск погибших

К вечеру 3 сентября штурм здания школы завершился, начался разбор завалов и поиск погибших

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

В результате теракта в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей

В результате теракта в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

С 1 по 3 сентября в Беслане ежегодно проходят дни памяти жертв теракта в школе №1

С 1 по 3 сентября в Беслане ежегодно проходят дни памяти жертв теракта в школе №1

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

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1 сентября 2004 года праздничная линейка в школе №1 Беслана была прервана нападением вооруженных террористов

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Нападение произошло утром, когда у школы собрались ученики, родители, учителя и жители города

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Террористы загнали захваченных людей в здание школы, большинство заложников разместили в спортзале

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

В заложниках оказались дети, их родители, сотрудники школы и гости праздничной линейки

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

В спортзале школы террористы разместили взрывные устройства, удерживая людей под постоянной угрозой

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

К зданию школы были стянуты силовые структуры, медики и спасательные службы

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Родственники заложников начали собираться у оцепления уже в первые часы после захвата школы

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

В Беслане был создан оперативный штаб, который вел переговоры с террористами

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый день захвата прошел в условиях почти полного отсутствия информации о числе заложников и требованиях террористов

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Люди в спортзале провели первую ночь без еды и воды

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

2 сентября переговоры продолжались, но террористы отказывались отпустить большинство заложников

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Во второй день в школу вошел бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, участвовавший в переговорах

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

После переговоров 2 сентября террористы отпустили группу женщин с маленькими детьми

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Оставшиеся заложники продолжали находиться в спортзале в тяжелых условиях

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

К утру 3 сентября у школы по-прежнему находились родственники, ожидавшие новостей о близких

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

3 сентября сотрудники МЧС подошли к зданию школы, чтобы забрать тела погибших, находившиеся у школы

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Около 13 часов 3 сентября в спортзале школы произошли взрывы, после которых началась стрельба

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

После взрывов часть заложников попыталась выбраться из здания школы

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Спасатели, военные, медики и местные жители выносили из школы детей и взрослых

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Раненых доставляли в больницы Беслана, Владикавказа и других городов Северной Осетии

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

После взрывов и начала пожара в здании школы началась активная фаза операции по освобождению заложников

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Бои в районе школы продолжались несколько часов, часть террористов была уничтожена

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

К вечеру 3 сентября штурм здания школы завершился, начался разбор завалов и поиск погибших

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

В результате теракта в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

С 1 по 3 сентября в Беслане ежегодно проходят дни памяти жертв теракта в школе №1

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

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