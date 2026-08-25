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Ярославль принял подачу

В городе открыли новый волейбольный центр мирового уровня

25 августа в Ярославле состоялось торжественное открытие Волейбольного центра. До сих пор в городе не было специализированной арены для этого вида спорта. Строительство центра началось в 2021 году, в феврале 2025 года была открыта первая очередь. Теперь же готова и главная площадка, которая может принимать соревнования мирового уровня. Участниками церемонии открытия стали помощник президента Николай Патрушев, лично опробовавший новый паркет, и начальник управления президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков. Как прошло открытие арены — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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Основная арена современного волейбольного центра имеет общую площадь 21,5 тыс. кв. м и соответствует стандартам Международной федерации волейбола. Ее строительством занимался частный инвестор

Основная арена современного волейбольного центра имеет общую площадь 21,5 тыс. кв. м и соответствует стандартам Международной федерации волейбола. Ее строительством занимался частный инвестор

Фото: Правительство Ярославской области

Слева-направо: начальник управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков, юные представители волейбольных династий, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и помощник президента Николай Патрушев

Слева-направо: начальник управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков, юные представители волейбольных династий, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и помощник президента Николай Патрушев

Фото: Правительство Ярославской области

Арена рассчитана на 5000 зрителей. Игровая площадка соответствует требованиям для проведения матчей Суперлиги и международных турниров

Арена рассчитана на 5000 зрителей. Игровая площадка соответствует требованиям для проведения матчей Суперлиги и международных турниров

Фото: Правительство Ярославской области

Помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев во время товарищеского матча на новой арене

Помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев во время товарищеского матча на новой арене

Фото: Правительство Ярославской области

Николай Патрушев передал символический ключ от арены двум юным представителям волейбольных династий

Николай Патрушев передал символический ключ от арены двум юным представителям волейбольных династий

Фото: Правительство Ярославской области

Дети с символическим ключом от арены

Дети с символическим ключом от арены

Фото: Правительство Ярославской области

Маскот волейбольного клуба &quot;Ярославич&quot; приветствует председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого

Маскот волейбольного клуба "Ярославич" приветствует председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого

Фото: Правительство Ярославской области

Выступление на открытии арены

Выступление на открытии арены

Фото: Правительство Ярославской области

Выступление на открытии арены

Выступление на открытии арены

Фото: Правительство Ярославской области

В товарищеском матче на открытии встретились ветераны клуба «Ярославич» и легенды Всероссийской федерации волейбола

В товарищеском матче на открытии встретились ветераны клуба «Ярославич» и легенды Всероссийской федерации волейбола

Фото: Правительство Ярославской области

Победила команда Всероссийской федерации волейбола

Победила команда Всероссийской федерации волейбола

Фото: Правительство Ярославской области

Слева-направо: депутат Госдумы и экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, мэр Ярославля Артем Молчанов и сенатор РФ Александр Русаков

Слева-направо: депутат Госдумы и экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, мэр Ярославля Артем Молчанов и сенатор РФ Александр Русаков

Фото: Правительство Ярославской области

Возле арены открыли бронзовую скульптуру «Медведик-волейболист»

Возле арены открыли бронзовую скульптуру «Медведик-волейболист»

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев вручил Николаю Патрушеву и Сергею Вахрукову медали «За труды во благо земли Ярославской» I степени

Михаил Евраев вручил Николаю Патрушеву и Сергею Вахрукову медали «За труды во благо земли Ярославской» I степени

Фото: Правительство Ярославской области

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Основная арена современного волейбольного центра имеет общую площадь 21,5 тыс. кв. м и соответствует стандартам Международной федерации волейбола. Ее строительством занимался частный инвестор

Фото: Правительство Ярославской области

Слева-направо: начальник управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков, юные представители волейбольных династий, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и помощник президента Николай Патрушев

Фото: Правительство Ярославской области

Арена рассчитана на 5000 зрителей. Игровая площадка соответствует требованиям для проведения матчей Суперлиги и международных турниров

Фото: Правительство Ярославской области

Помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев во время товарищеского матча на новой арене

Фото: Правительство Ярославской области

Николай Патрушев передал символический ключ от арены двум юным представителям волейбольных династий

Фото: Правительство Ярославской области

Дети с символическим ключом от арены

Фото: Правительство Ярославской области

Маскот волейбольного клуба "Ярославич" приветствует председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого

Фото: Правительство Ярославской области

Выступление на открытии арены

Фото: Правительство Ярославской области

Выступление на открытии арены

Фото: Правительство Ярославской области

В товарищеском матче на открытии встретились ветераны клуба «Ярославич» и легенды Всероссийской федерации волейбола

Фото: Правительство Ярославской области

Победила команда Всероссийской федерации волейбола

Фото: Правительство Ярославской области

Слева-направо: депутат Госдумы и экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, мэр Ярославля Артем Молчанов и сенатор РФ Александр Русаков

Фото: Правительство Ярославской области

Возле арены открыли бронзовую скульптуру «Медведик-волейболист»

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев вручил Николаю Патрушеву и Сергею Вахрукову медали «За труды во благо земли Ярославской» I степени

Фото: Правительство Ярославской области

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