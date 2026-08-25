25.08.2026, 20:43

Ярославль принял подачу В городе открыли новый волейбольный центр мирового уровня

25 августа в Ярославле состоялось торжественное открытие Волейбольного центра. До сих пор в городе не было специализированной арены для этого вида спорта. Строительство центра началось в 2021 году, в феврале 2025 года была открыта первая очередь. Теперь же готова и главная площадка, которая может принимать соревнования мирового уровня. Участниками церемонии открытия стали помощник президента Николай Патрушев, лично опробовавший новый паркет, и начальник управления президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков. Как прошло открытие арены — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».