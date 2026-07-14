Беги, моя жизнь

В 1986 году поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП), но не окончил его. В студенческие годы Александр Васильев вместе с Александром Морозовым собрал группу «Митра». После в ее состав также вошел Олег Куваев (в 2023 году признан в РФ иноагентом), известный в будущем создатель флеш-сериала «Масяня». В 1988 году «Митра» пыталась вступить в Ленинградский рок-клуб, но не прошла прослушивание у Анатолия Гуницкого (группа «Аквариум»). Позже в одном из интервью музыкант сказал, что очень рад этому обстоятельству. На фото: Александр Васильев с друзьями и участниками группы «Митра»

Фото: @Alexander_Vasiliev