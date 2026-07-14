Беги, моя жизнь

Александр Васильев родился 15 июля 1969 г. в Ленинграде. Первые пять лет жизни провел в городе Фритаун (Сьерра-Леоне), где его отец работал инженером на строительстве порта, а мать преподавала в школе русский язык и литературу. С 1974-го жил с родителями в городе Зарасай (Литва), в 1976 году вернулся в Ленинград
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@Alexander_Vasiliev
В 1986 году поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП), но не окончил его. В студенческие годы Александр Васильев вместе с Александром Морозовым собрал группу «Митра». После в ее состав также вошел Олег Куваев (в 2023 году признан в РФ иноагентом), известный в будущем создатель флеш-сериала «Масяня». В 1988 году «Митра» пыталась вступить в Ленинградский рок-клуб, но не прошла прослушивание у Анатолия Гуницкого (группа «Аквариум»). Позже в одном из интервью музыкант сказал, что очень рад этому обстоятельству. На фото: Александр Васильев с друзьями и участниками группы «Митра»
Фото:
@Alexander_Vasiliev
В 1988–1990 году Александр Васильев служил в армии, а после демобилизации поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова, но его, как и ЛИАП, тоже не окончил. В 1990–1992 годах работал монтировщиком сцены в Санкт-Петербургском государственном академическом театре комедии им. Н. П. Акимова
Фото:
@Alexander_Vasiliev
В 1993 году около года подрабатывал в театре «Буфф». В течение этого времени вместе с бас-гитаристом Александром Морозовым и клавишником Николаем Ростовским в студии театра была записана «Пыльная быль», впоследствии ставшая первым официальным альбомом группы «Сплин»
Фото:
Кудрявцева Лариса, Басалаев Александр, Бурыгин В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Запись приобрела широкую популярность и разошлась по Петербургу тиражом около 10 тыс. аудиокассет, а песни «Жертва талого льда» и «Сказка» попали в эфир местных радиостанций. В том же году в группу пришли гитарист Стас Березовский и барабанщик Николай Лысов. Впервые официально на публике группа, уже переименованная в «Сплин», появляется в 1994 году в рок-клубе «Засада». Впоследствии состав участников группы неоднократно менялся
Фото:
Кудрявцева Лариса, Басалаев Александр, Бурыгин В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
В конце 1990-х «Сплин» становится одной из самых популярных рок-групп страны. Особую известность музыкальному коллективу приносят альбомы «Фонарь под глазом» (1997), «Гранатовый альбом» (1998), «Альтависта» (1999) и «25-й кадр» (2001), в которых появились такие хиты как «Спи в заброшенном доме», «Выхода нет», «Орбит без сахара», «Весь этот бред», «Мое сердце», «Феллини», «Гни свою линию» и другие
Борис Гребенщиков (признан Минюстом иноагентом) тепло отзывался о творчестве группы «Сплин». Он отмечал талант фронтмена Александра Васильева, называл его человеком с «большими перспективами» и подчеркивал, что у того «есть яйца» — смелость и стержень, необходимые для рок-н-ролла. Иногда в шутку Гребенщиков (признан Минюстом иноагентом) характеризовал их стиль как «"Аквариум" для девочек»
Фото:
@Alexander_Vasiliev
Всего за период существования группы было записано 16 студийных альбомов. Кроме вышеупомянутых это «Коллекционер оружия» (1996), «Сигнал из космоса» (2009), «Ключ к шифру» (2016), «Встречная полоса» (2018), «Новые люди» (2003), «Реверсивная хроника событий» (2004), «Раздвоение личности» (2007), «Сигнал из космоса» (2009), «Обман зрения» (2012), «Резонанс. Часть 1» и «Резонанс. Часть 2» (2014), «Ключ к шифру» (2016), «Встречная полоса» (2018), «Вира и майна» (2020) и мини-альбом «Тайком» (2019)
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Группа «Сплин» / splean.ru / Иван Мартынов
В 2004 году Александр Васильев выпустил сольную пластинку «Черновики». Она состояла из песен, не вошедших в официальные альбомы группы «Сплин». Также в 2018-м вышел сборник стихов «Сплин. Весь этот бред»
В 2022 году на фестивале «Чернозем» Александр Васильев высказался в поддержку артистов, покинувших Россию, после чего по всей стране начались отмены концертов группы. В 2023 году музыкант переехал в Испанию
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Коммерсантъ / Мария Старикова
Александр Васильев женат вторым браком на Ольге Журбе. У них двое детей: сын Роман (род. 2014) и дочь Нина (род. 2018). От первого брака есть сын Леонид (род. 2006)
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Коммерсантъ / Василий Шапошников
11 декабря 2025 года после четырехлетнего молчания группа «Сплин» выпустила сингл «Летучий голландец»