Лучшие фото недели

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (слева) и министр финансов Антон Силуанов на саммите АСЕАН в Казани
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (справа) и куратор проекта партии «Новые люди» «Сталкингу.Нет», юрист, правозащитник Виктория Юрова перед началом круглого стола в Госдуме
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (второй слева), председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский (третий справа) перед началом церемонии открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову у здания Дворца молодежи