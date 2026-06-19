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Лучшие фото недели

Запоминающиеся кадры 15–19 июня

Саммит АСЕАН в Казани, открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову и другие события — в фотогалерее «Ъ».
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Дождь в Москве

Дождь в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Председатель правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун (в центре), и его супруга Тананон и президент России Владимир Путин на саммите АСЕАН в Казани

Председатель правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун (в центре), и его супруга Тананон и президент России Владимир Путин на саммите АСЕАН в Казани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента России Юрий Ушаков на саммите АСЕАН в Казани

Помощник президента России Юрий Ушаков на саммите АСЕАН в Казани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина (слева) с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте

Переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина (слева) с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (слева) и министр финансов Антон Силуанов на саммите АСЕАН в Казани

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (слева) и министр финансов Антон Силуанов на саммите АСЕАН в Казани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу (справа) с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом

Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу (справа) с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (справа) и куратор проекта партии «Новые люди» «Сталкингу.Нет», юрист, правозащитник Виктория Юрова перед началом круглого стола в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (справа) и куратор проекта партии «Новые люди» «Сталкингу.Нет», юрист, правозащитник Виктория Юрова перед началом круглого стола в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент РСПП Александр Шохин на открытии памятника государственному деятелю Геннадию Бурбулису на Троекуровском кладбище

Президент РСПП Александр Шохин на открытии памятника государственному деятелю Геннадию Бурбулису на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (второй слева), председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский (третий справа) перед началом церемонии открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову у здания Дворца молодежи

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (второй слева), председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский (третий справа) перед началом церемонии открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову у здания Дворца молодежи

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выездная донорская акция по сбору крови для участников СВО

Выездная донорская акция по сбору крови для участников СВО

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Самолет заходит на посадку в Шереметьево

Самолет заходит на посадку в Шереметьево

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Оглашение приговора блогеру Александре Митрошиной (Матерь Бложья), обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в размере более 127 млн руб.

Оглашение приговора блогеру Александре Митрошиной (Матерь Бложья), обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в размере более 127 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вечеринка онлайн-издания The Blueprint, посвященная перезагрузке, обновлению и запуску нового специального номера Revival Issue

Вечеринка онлайн-издания The Blueprint, посвященная перезагрузке, обновлению и запуску нового специального номера Revival Issue

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Группа Uncle Pecos во время выступления на фестивале «Stereoleto 2026» в пространстве «Севкабель порт»

Группа Uncle Pecos во время выступления на фестивале «Stereoleto 2026» в пространстве «Севкабель порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Ливень в Москве

Ливень в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Пресс-показ выставки «Исчезающая Африка. Свет и тени Казимира Загурского» в Государственном музее Востока

Пресс-показ выставки «Исчезающая Африка. Свет и тени Казимира Загурского» в Государственном музее Востока

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Пресс-показ выставки «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмаревой» в галерее KGallery

Пресс-показ выставки «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмаревой» в галерее KGallery

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Открытие персональной выставки «Убереги мою душу от тоски» красноярского художника Паши Пошукая в Музейном центре «Площадь Мира»

Открытие персональной выставки «Убереги мою душу от тоски» красноярского художника Паши Пошукая в Музейном центре «Площадь Мира»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Дождь в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Председатель правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун (в центре), и его супруга Тананон и президент России Владимир Путин на саммите АСЕАН в Казани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента России Юрий Ушаков на саммите АСЕАН в Казани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина (слева) с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (слева) и министр финансов Антон Силуанов на саммите АСЕАН в Казани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу (справа) с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (справа) и куратор проекта партии «Новые люди» «Сталкингу.Нет», юрист, правозащитник Виктория Юрова перед началом круглого стола в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент РСПП Александр Шохин на открытии памятника государственному деятелю Геннадию Бурбулису на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (второй слева), председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский (третий справа) перед началом церемонии открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову у здания Дворца молодежи

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выездная донорская акция по сбору крови для участников СВО

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Самолет заходит на посадку в Шереметьево

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Оглашение приговора блогеру Александре Митрошиной (Матерь Бложья), обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в размере более 127 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вечеринка онлайн-издания The Blueprint, посвященная перезагрузке, обновлению и запуску нового специального номера Revival Issue

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Группа Uncle Pecos во время выступления на фестивале «Stereoleto 2026» в пространстве «Севкабель порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Ливень в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Пресс-показ выставки «Исчезающая Африка. Свет и тени Казимира Загурского» в Государственном музее Востока

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Пресс-показ выставки «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмаревой» в галерее KGallery

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Открытие персональной выставки «Убереги мою душу от тоски» красноярского художника Паши Пошукая в Музейном центре «Площадь Мира»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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