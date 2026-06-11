Кавказ / Фото 11.06.2026, 16:06 Материал удален по решению редакции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Традиционной площадкой выставки выступает ФГБНУ «АНЦ «Донской», расположенном в пос. Экспериментальный Зерноградского района Фото: Константин Соловьев Программа выставки включала демонстрационные показы. Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400» Фото: Константин Соловьев Для посетителей организовали также статичные экспозиции, а также «опытные поля». На таких полях высажены все основные культуры Ростовской области Фото: Константин Соловьев Статичная выставка состояла из техники различных типов разных российских производителей. Самоходный опрыскиватель БАРС ОС-4000М. Производитель – «Казаньсельмаш» Фото: Константин Соловьев Вилы для уборки кукурузы Argus 870 Фото: Константин Соловьев GS12A1 PRO от «Гомсельмаш» Фото: Константин Соловьев На выставке также была представлена беспилотная сельскохозяйственная техника, предназначенная для выполнения различных операций на сельскохозяйственных угодьях Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Следующая фотография 1 / 14 Традиционной площадкой выставки выступает ФГБНУ «АНЦ «Донской», расположенном в пос. Экспериментальный Зерноградского района Фото: Константин Соловьев Программа выставки включала демонстрационные показы. Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400» Фото: Константин Соловьев Для посетителей организовали также статичные экспозиции, а также «опытные поля». На таких полях высажены все основные культуры Ростовской области Фото: Константин Соловьев Статичная выставка состояла из техники различных типов разных российских производителей. Самоходный опрыскиватель БАРС ОС-4000М. Производитель – «Казаньсельмаш» Фото: Константин Соловьев Вилы для уборки кукурузы Argus 870 Фото: Константин Соловьев GS12A1 PRO от «Гомсельмаш» Фото: Константин Соловьев На выставке также была представлена беспилотная сельскохозяйственная техника, предназначенная для выполнения различных операций на сельскохозяйственных угодьях Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев Фото: Константин Соловьев