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Материал удален по решению редакции

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Традиционной площадкой выставки выступает ФГБНУ «АНЦ «Донской», расположенном в пос. Экспериментальный Зерноградского района

Традиционной площадкой выставки выступает ФГБНУ «АНЦ «Донской», расположенном в пос. Экспериментальный Зерноградского района

Фото: Константин Соловьев

Программа выставки включала демонстрационные показы. Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400»

Программа выставки включала демонстрационные показы. Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400»

Фото: Константин Соловьев

Для посетителей организовали также статичные экспозиции, а также «опытные поля». На таких полях высажены все основные культуры Ростовской области

Для посетителей организовали также статичные экспозиции, а также «опытные поля». На таких полях высажены все основные культуры Ростовской области

Фото: Константин Соловьев

Статичная выставка состояла из техники различных типов разных российских производителей. Самоходный опрыскиватель БАРС ОС-4000М. Производитель – «Казаньсельмаш»

Статичная выставка состояла из техники различных типов разных российских производителей. Самоходный опрыскиватель БАРС ОС-4000М. Производитель – «Казаньсельмаш»

Фото: Константин Соловьев

Вилы для уборки кукурузы Argus 870

Вилы для уборки кукурузы Argus 870

Фото: Константин Соловьев

GS12A1 PRO от «Гомсельмаш»

GS12A1 PRO от «Гомсельмаш»

Фото: Константин Соловьев

На выставке также была представлена беспилотная сельскохозяйственная техника, предназначенная для выполнения различных операций на сельскохозяйственных угодьях

На выставке также была представлена беспилотная сельскохозяйственная техника, предназначенная для выполнения различных операций на сельскохозяйственных угодьях

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

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Традиционной площадкой выставки выступает ФГБНУ «АНЦ «Донской», расположенном в пос. Экспериментальный Зерноградского района

Фото: Константин Соловьев

Программа выставки включала демонстрационные показы. Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400»

Фото: Константин Соловьев

Для посетителей организовали также статичные экспозиции, а также «опытные поля». На таких полях высажены все основные культуры Ростовской области

Фото: Константин Соловьев

Статичная выставка состояла из техники различных типов разных российских производителей. Самоходный опрыскиватель БАРС ОС-4000М. Производитель – «Казаньсельмаш»

Фото: Константин Соловьев

Вилы для уборки кукурузы Argus 870

Фото: Константин Соловьев

GS12A1 PRO от «Гомсельмаш»

Фото: Константин Соловьев

На выставке также была представлена беспилотная сельскохозяйственная техника, предназначенная для выполнения различных операций на сельскохозяйственных угодьях

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

Фото: Константин Соловьев

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