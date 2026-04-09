Синтия в большом городе Синтии Никсон — 60 лет

Свой день рождения отмечает Синтия Никсон — актриса, наиболее известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе». Однако ее карьера выходит далеко за пределы манхэттенских коктейльных вечеринок. Никсон — признанная королева Бродвея, обладательница двух премий «Тони» и «Грэмми», а в последние годы она блистает в роли добросердечной Ады Брук в сериале «Позолоченный век» . В честь ее 60-летия актрисы «Коммерсантъ Стиль» собрал галерею ее ярких образов и моментов из личной биографии.