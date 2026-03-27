«Я государственник» 90 лет со дня рождения Станислава Говорухина

29 марта 1936 года родился Станислав Говорухин — выдающийся советский и российский режиссер, актер, сценарист и политик. За десятилетия работы он снял фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кино. Говорухин дважды избирался депутатом Госдумы от Минеральных Вод, стал почетным гражданином Железноводска и активно поддерживал восстановление культурных памятников Кавминвод. К 90-летию режиссера в Железноводске, в парке его имени, заложат капсулу времени. Жизнь, карьера и политический путь Станислава Говорухина — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

