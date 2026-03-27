Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Я государственник»

90 лет со дня рождения Станислава Говорухина

29 марта 1936 года родился Станислав Говорухин — выдающийся советский и российский режиссер, актер, сценарист и политик. За десятилетия работы он снял фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кино. Говорухин дважды избирался депутатом Госдумы от Минеральных Вод, стал почетным гражданином Железноводска и активно поддерживал восстановление культурных памятников Кавминвод. К 90-летию режиссера в Железноводске, в парке его имени, заложат капсулу времени. Жизнь, карьера и политический путь Станислава Говорухина — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
Предыдущая фотография
29 марта 1936 года в Березниках родился Станислав Говорухин —режиссер, актер, сценарист и политик, для которого кино и общественная жизнь так и не стали разными жанрами

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

До кино в его биографии была геология: Говорухин успел поработать по специальности, прежде чем выбрать профессию, которая принесла ему всесоюзную известность

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

После учебы во ВГИКе Говорухин пришел на Одесскую киностудию, где быстро заявил о себе как о режиссере, умеющем снимать жестко, точно и без лишних украшений

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Одним из первых больших успехов стал фильм «Вертикаль», после которого Говорухина заметили как режиссера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телефильм «Место встречи изменить нельзя» сделал его режиссером по-настоящему народного масштаба: снятая им история о послевоенной Москве пережила и собственную эпоху, и телевизионный формат

Фото: Гостелерадио

Говорухин был не только режиссером, но и заметным актером — в кадре он одинаково убедительно выглядел и как человек власти, и как человек сомнения

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В конце 1980-х он выпустил документальную картину «Так жить нельзя»

Фото: Кадр из фильма документального памфлета «Так жить нельзя!» (1990) Станислав Говорухин

В публичных спорах Говорухин не прятал убеждений. Свою позицию он формулировал предельно ясно: «Я не либерал»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В политику он пришел не как случайный участник, а как человек с уже сложившимся мировоззрением. И определял себя коротко: «Я государственник»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дважды избираясь депутатом Госдумы, Говорухин сделал политику частью своей большой биографии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С Кавказскими Минеральными Водами его связывала не только политическая работа: Говорухин поддерживал восстановление культурных памятников, а Железноводск присвоил ему звание почетного гражданина

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

К 90-летию Станислава Говорухина в Железноводске, в парке его имени, заложат капсулу времени — жест в память о человеке, который оставил след и в золотом фонде кино, и в общественной жизни страны

Фото: Глава Железноводска Евгений Бакулин

Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилами народных артистов СССР Олега Табакова и Леонида Броневого

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд