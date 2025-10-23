23.10.2025, 17:21

Учения на Казанском почтовом таможенном посту В «Казанском ЛПЦ» отработали реагирование на посылки с повышенным фоном

В Казанском логистическом почтовый центре прошли совместные учения по отработке действий при обнаружении в международных почтовых отправлениях товаров с повышенным радиационным фоном. Представители поста и Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан показали порядок действий при выявлении отправлений с повышенным радиационным фоном и меры по недопущению их незаконного ввоза. Все международные почтовые отправления проходят первичный радиационный контроль, на территории центра установлены стационарные системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

