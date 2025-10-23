Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Учения на Казанском почтовом таможенном посту

В «Казанском ЛПЦ» отработали реагирование на посылки с повышенным фоном

В Казанском логистическом почтовый центре прошли совместные учения по отработке действий при обнаружении в международных почтовых отправлениях товаров с повышенным радиационным фоном. Представители поста и Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан показали порядок действий при выявлении отправлений с повышенным радиационным фоном и меры по недопущению их незаконного ввоза. Все международные почтовые отправления проходят первичный радиационный контроль, на территории центра установлены стационарные системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Учения на Казанском почтовом таможенном посту

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

