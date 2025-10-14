Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Покушение на жену бизнесмена в Казани

Рядом с казанской гимназией ведутся следственные действия

На месте покушения на жену крупного предпринимателя из Казани около здания гимназии ведутся следственные действия. Сотрудники полиции и следственного управления осматривают автомобиль потерпевшей BMW X6 и проводят экспертизу. Нападение на жену крупного казанского предпринимателя произошло, после того как она проводила ребенка в школу. Неизвестный ударил потерпевшую ножом в шею. Нападавший скрылся, пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

