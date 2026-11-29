ФК «Челябинск» обыграл костромской «Спартак» в матче Первой лиги по футболу
Мячи на счету Константина Кертанова и Рамазана Гаджимурадова
В очередном матче чемпионата Первой лиги России по футболу футбольный клуб «Челябинск» на поле «Арены Химки» встречался со «Спартаком» из Костромы.
Счет на 15-й минуте матча открыл полузащитник ФК «Челябинск» Константин Кертанов, удачно пробивший по воротам соперника из-за пределов штрафной площади. Во втором тайме преимущество челябинцев удвоил Рамазан Гаджимурадов, реализовавший 11-метровый.
2:0 — уверенная победа ФК «Челябинск», выигравшего все пять матчей под руководством нового главного тренера команды Алексея Мелешина. После 20 проведенных матчей в активе челябинцев 30 набранных очков и шестое место в турнирной таблице Первой лиги.