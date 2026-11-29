2:0 — уверенная победа ФК «Челябинск», выигравшего все пять матчей под руководством нового главного тренера команды Алексея Мелешина. После 20 проведенных матчей в активе челябинцев 30 набранных очков и шестое место в турнирной таблице Первой лиги.