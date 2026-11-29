Главные события недели 23–29 ноября в Черноземье
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
Девелоперы меняют структуру владения и планируют новые кварталы, но рост строительных оборотов уже не гарантирует роста прибыли. На прямых линиях губернаторам приходилось объяснять, на что хватит бюджетных денег: на дворы, жилье или завершение затянувшихся строек. Тем временем бывший тамбовский губернатор получил реальный срок, а в приграничье продолжали считать последствия атак.
В головном юрлице воронежской ГК «Выбор» изменился состав владельцев: 46% получило ООО «Трансмет», связанное с семьей основателя девелопера Александра Цыбаня. Уставный капитал вырос с 500 млн до 926 млн руб. Прямая доля господина Цыбаня сократилась до 10,8%, еще 43,2% остались у структуры его дочери
Московская «ГК стратегия развития» планирует вложить 20 млрд руб. в застройку 370 га у Челнавского водохранилища под Тамбовом. За 8–10 лет здесь предполагается построить около 400 тыс. кв. м недвижимости, школу и детсады. Земля куплена, но работы пока не начались; эксперты связывают перспективы продаж с готовностью инфраструктуры
Строительные компании Черноземья за пять лет почти вдвое увеличили совокупную выручку — до 287,3 млрд руб. При этом прибыль снизилась, а число убыточных организаций за последний год выросло почти на треть. «Ъ-Черноземье» разобрал финансовые результаты отрасли и особенности работы дорожных подрядчиков
Принадлежащая Тамбовской области горнопромышленная компания «Титан», ранее участвовавшая в разработке месторождения «Центральное», погасила налоговую задолженность после подачи заявления о банкротстве. Параллельно она добилась нового рассмотрения вопроса о снижении неустойки и процентов по мировому соглашению с маслозаводом
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прямой линии обозначил бюджетные ограничения: при дефиците 8,8 млрд руб. регион не может выделить 2 млрд руб. на благоустройство всех дворов. Жителям и муниципалитетам предложено искать спонсоров и гранты, а проект межвузовского кампуса за 8 млрд руб. остается в планах
На прямую линию губернатора Курской области Александра Хинштейна поступило более 3 тыс. обращений. Жители спрашивали о жилищных сертификатах, медицине, транспорте и ЖКХ, а глава региона объяснял, какие проблемы требуют дополнительных бюджетных средств и федеральной помощи
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции сообщил о переносе завершения медцентра «Титаник» на 2027 год и усомнился в необходимости ускорять реконструкцию аэропорта «Южный». Разговор о развитии туризма он связал с близостью границы и продолжающимися атаками беспилотников
Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров получил 11 лет колонии строгого режима и штраф 406 млн руб. за взятки. Прокуратура просила 14 лет; сам экс-чиновник вину не признал
АО «Надежда» из Суджи стало первым резидентом свободной экономической зоны в Курской области. Всего власти получили шесть заявок с совокупными инвестициями 22,6 млрд руб. и планами создания 586 рабочих мест
Суд взыскал с предпринимателя Виталия Юсуфова 52 млн руб. убытков в пользу белгородской структуры «Русагро». Первоначальные требования составляли 91 млн руб.; спор рассматривался с августа 2024 года
После крупного пожара в ОЭЗ «Липецк» производитель средств защиты растений «Шанс энтерпрайз» продолжил работу. По данным компании, производственные мощности не пострадали, повреждены временные сооружения для хранения комплектующих; графики поставок сохраняются
Бывшего заместителя министра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина приговорили к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями. Дело связано с незаконным получением грантов для базы отдыха «Мадагаскар»; предприниматель Евгений Ягодкин также получил два года
«Орелгосзаказчик» взыскал 121 млн руб. с саморегулируемой организации «Союздорстрой» по спору о реконструкции аэропорта «Южный» в Орле. Требования были связаны с работой прежнего подрядчика — «Ирмаст-Холдинга»
Оставшиеся активы обанкротившегося белгородского научного центра «Виогем» вновь выставили на торги за 184 млн руб. На предыдущем аукционе удалось продать только один из семи лотов
Председателем Липецкого областного суда на шесть лет назначен Игорь Мальчиков, ранее заместитель председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Прежний руководитель облсуда Александр Карташов ушел в отставку летом
«РИР Энерго» отказалось раскрывать победителя конкурса на установку системы контроля выбросов на ТЭЦ-2 в Липецкой области за 142 млн руб. В компании сослались на предусмотренную законом возможность публиковать протокол без имен участников
За сутки к утру 28 ноября при атаках на Курскую область погибли два человека, еще двое получили ранения. Один из погибших убирал снег на тракторе, другой находился в атакованном автомобиле
В Белгородской области за сутки к 28 ноября при атаках ВСУ пострадали 14 человек, включая подростка. Девять пациентов госпитализировали, двое находились в тяжелом состоянии
Сергей Калашников