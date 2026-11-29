Девелоперы меняют структуру владения и планируют новые кварталы, но рост строительных оборотов уже не гарантирует роста прибыли. На прямых линиях губернаторам приходилось объяснять, на что хватит бюджетных денег: на дворы, жилье или завершение затянувшихся строек. Тем временем бывший тамбовский губернатор получил реальный срок, а в приграничье продолжали считать последствия атак.