Главные новости за 29 ноября. Ростов-на-Дону и область
Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Викира» Каринэ Асатрян обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывшего директора компании Николая Григорьева и ее единственную владелицу Ирину Григорьеву. Сумма требований составляет 29,16 млн руб. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.
В ночь на 29 ноября силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале, что военные уничтожили более 80 беспилотников над Новошахтинском и восемью районами: Боковским, Верхнедонским, Каменским, Красносулинским, Миллеровским, Усть-Донецким, Чертковским и Шолоховским. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле к моменту публикации не поступило; губернатор отметил, что информация уточняется.
Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о ветровом сгоне воды в устье Дона. По прогнозу синоптиков, в течение суток 29 и 30 ноября уровень реки на участке от Аксая до Азова опустится до неблагоприятных отметок и ниже. Сведения об ожидаемой продолжительности предупреждения приводит официальный сервис оперативных погодных оповещений.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ближайшее время на маршруты Ростова-на-Дону выйдут 30 новых автобусов МАЗ. Машины направят на маршруты № 21, 45, 49, 63 и 77. В сообщении Юрия Слюсаря в Telegram говорится, что автобусы оборудовали кондиционерами, отоплением и видеонаблюдением, а низкий пол и оснащение салонов позволят пользоваться ими маломобильным пассажирам.
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью — 1:1 — в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 29 ноября на «Ростов Арене». На трибунах собрались 20 161 зритель, несмотря на холодную погоду, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
С 1 июля 2027 года совокупная плата за коммунальные услуги в Ростовской области сможет вырасти в среднем не более чем на 11,9%. В первом полугодии индекс составит 0%: до конца июня региональные власти не планируют менять коммунальные платежи. Значение 11,9% правительство включило в распоряжение об индексах на 2027 год, следует из опубликованного Распоряжения правительства.