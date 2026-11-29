«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в южном дерби
У «Ростова» теперь 23 очка, команда заняла восьмую строчку в турнирной таблице
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью — 1:1 — в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 29 ноября на «Ростов Арене». На трибунах собрались 20 161 зритель, несмотря на холодную погоду, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Первый тайм команды завершили без голов. После перерыва счет открыл нападающий хозяев Олакунле Олусегун: на 62-й минуте он завершил атаку «Ростова» после передачи Андрея Ланговича. На 71-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт с пенальти. Главным арбитром встречи был Андрей Прокопов.
«Благодарю болельщиков, а нашим ребятам желаю победы в следующем матче!», — написал Юрий Слюсарь.
Ничья принесла каждой команде по одному очку. После 16 матчей «Краснодар» набрал 28 очков и сохранил четвертое место. У «Ростова» стало 23 очка; команда заняла восьмую строчку. Перед туром ростовчане шли шестыми с 22 очками, а краснодарцы — четвертыми с 27. Такой расклад давал хозяевам возможность сократить отставание от соперника, но победа осталась недостижимой после пенальти в их ворота.
В первом круге нынешнего чемпионата «Краснодар» выиграл у «Ростова» со счетом 1:0. Поэтому ноябрьская ничья позволила ростовчанам взять очко в ответной встрече и не дать сопернику увеличить преимущество в таблице. К матчу команды подошли после разных результатов в предыдущем туре РПЛ: «Ростов» победил «Крылья Советов» со счётом 3:0, а «Краснодар» сыграл вничью с московским «Динамо» — 1:1. За несколько дней до дерби оба клуба также провели матчи Кубка России: «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:0), а «Краснодар» — «Ахмат» (3:0).
В следующем, 17-м туре, 6 декабря «Ростов» сыграет с «Факелом», а «Краснодар» встретится с «Рубином».