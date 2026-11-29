В первом круге нынешнего чемпионата «Краснодар» выиграл у «Ростова» со счетом 1:0. Поэтому ноябрьская ничья позволила ростовчанам взять очко в ответной встрече и не дать сопернику увеличить преимущество в таблице. К матчу команды подошли после разных результатов в предыдущем туре РПЛ: «Ростов» победил «Крылья Советов» со счётом 3:0, а «Краснодар» сыграл вничью с московским «Динамо» — 1:1. За несколько дней до дерби оба клуба также провели матчи Кубка России: «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:0), а «Краснодар» — «Ахмат» (3:0).