Ветровой сгон возникает, когда продолжительный ветер отгоняет поверхностную воду от берега. Для восточной части Азовского моря и нижнего Дона особенно важны ветры восточного направления: они перемещают воду к морю и понижают уровень в устьевой части реки. При смене направления ветра вода может вернуться, однако в предупреждении на 29–30 ноября конкретные скорость и направление ветра, величина ожидаемого падения уровня и высота воды в сантиметрах не указаны. Поэтому прогноз говорит о достижении неблагоприятных отметок, но не позволяет оценить, насколько уровень окажется ниже них.