Ветер может снизить уровень Дона между Аксаем и Азовом до опасных значений
Это может привести к перебоям с водоснабжением в низовьях реки
Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о ветровом сгоне воды в устье Дона. По прогнозу синоптиков, в течение суток 29 и 30 ноября уровень реки на участке от Аксая до Азова опустится до неблагоприятных отметок и ниже. Сведения об ожидаемой продолжительности предупреждения приводит официальный сервис оперативных погодных оповещений.
Ветровой сгон возникает, когда продолжительный ветер отгоняет поверхностную воду от берега. Для восточной части Азовского моря и нижнего Дона особенно важны ветры восточного направления: они перемещают воду к морю и понижают уровень в устьевой части реки. При смене направления ветра вода может вернуться, однако в предупреждении на 29–30 ноября конкретные скорость и направление ветра, величина ожидаемого падения уровня и высота воды в сантиметрах не указаны. Поэтому прогноз говорит о достижении неблагоприятных отметок, но не позволяет оценить, насколько уровень окажется ниже них.
Предупреждение касается участка Аксай—Азов, а не всего Дона в Ростовской области. Синоптики также не сообщали о фактическом прекращении судоходства, подтоплениях или уже возникших перебоях с водой. Перебои названы возможным последствием непогоды. В официальной таблице Сев.-Кав. УГМС для гидропоста Азов приводится неблагоприятная отметка ветрового сгона 340 см.
У Дона в этом районе уровень зависит не только от речного стока, но и от ветрового воздействия на Таганрогский залив и устье. Поэтому сезонное обмеление здесь может быстро усиливаться при продолжительном ветре и ослабевать после его перемены. Отдельное предупреждение, опубликованное 23 ноября «Коммерсантом», касалось уже противоположного сценария: подъема воды у Ростова и Аксая и возможного подтопления низких береговых территорий.