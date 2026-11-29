Люблинский суд Москвы на днях отказал в условно-досрочном освобождении экс-бенефициару обанкротившегося банка «Арсенал» 71-летнему Эдуарду Киму. Приговор финансисту и его подельнику, бывшему и. о. предправления кредитного учреждения 56-летнему Игорю Шапиро за особо крупные растрату и мошенничество (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые получили по семь лет колонии, был вынесен Пресненским судом в июне 2024 года. В законную силу он вступил в декабре того же года, а уже через четыре месяца осужденный Ким, отбывающий наказание в отряде хозобслуги в московском СИЗО-7 («Капотня»), попросил заменить ему не отбытую часть наказания принудительными работами. Люблинский суд Москвы ему в этом отказал.