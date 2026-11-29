Люблинский суд Москвы отказал в УДО экс-бенефициару банка «Арсенал» Эдуарду Киму
Как стало известно “Ъ”, неудачей завершилась очередная попытка выйти на свободу условно-досрочно осужденного за финансовые махинации в банке «Арсенал», известном в финансовых кругах как «генеральский», экс-бенефициара этого кредитного учреждения Эдуарда Кима. Ему не помогли ни ходатайство администрации СИЗО, ни благодарственные письма РПЦ и Минобороны, ни финансовая поддержка СВО. Основным препятствием для выхода на свободу, как и до этого, стали слишком малые отчисления в счет погашения 170-миллионного ущерба.
Люблинский суд Москвы на днях отказал в условно-досрочном освобождении экс-бенефициару обанкротившегося банка «Арсенал» 71-летнему Эдуарду Киму. Приговор финансисту и его подельнику, бывшему и. о. предправления кредитного учреждения 56-летнему Игорю Шапиро за особо крупные растрату и мошенничество (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые получили по семь лет колонии, был вынесен Пресненским судом в июне 2024 года. В законную силу он вступил в декабре того же года, а уже через четыре месяца осужденный Ким, отбывающий наказание в отряде хозобслуги в московском СИЗО-7 («Капотня»), попросил заменить ему не отбытую часть наказания принудительными работами. Люблинский суд Москвы ему в этом отказал.
Затем Эдуард Ким четырежды подавал ходатайства об УДО, при этом дважды фигурант сам же их и отзывал как «преждевременные», а однажды суд вернул прошение в связи с отсутствием части необходимых для рассмотрения документов.
Новое ходатайство в суд экс-банкир Ким, чей срок наказания истекает 11 февраля 2029-го, подал в ноябре нынешнего года. Как и во всех предыдущих случаях, оно было поддержано администрацией СИЗО «Капотня», отметившей на этот раз, что «осужденный зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, хорошо относится к труду, режим содержания не нарушает, имеет десять поощрений».