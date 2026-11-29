Глава Новороссийска отметил, что при усилении ветра не следует выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъездах. Также не стоит прятаться около стен домов, так как из-за ветра возможно падение шифера и других кровельных материалов. Не рекомендуется прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными конструкциями, недостроенными зданиями, под деревьями. Находясь в доме или в квартире, следует закрыть все форточки и окна и не пользоваться лифтом. Особое внимание в непогоду необходимо уделить детям и не оставлять их без присмотра.