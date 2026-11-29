В Новороссийске сохраняется режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности сохраняется в Новороссийске в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Согласно информации Краснодарского ЦГМС, с 29 ноября по 1 декабря в Новороссийске ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 35-37 м/с. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации и происшествий, связанных с повреждениями и разрушениями.
Глава Новороссийска отметил, что при усилении ветра не следует выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъездах. Также не стоит прятаться около стен домов, так как из-за ветра возможно падение шифера и других кровельных материалов. Не рекомендуется прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными конструкциями, недостроенными зданиями, под деревьями. Находясь в доме или в квартире, следует закрыть все форточки и окна и не пользоваться лифтом. Особое внимание в непогоду необходимо уделить детям и не оставлять их без присмотра.
Водителей просят не ездить на личном транспорте либо быть осторожнее на дорогах в ближайшие дни. Парковать машину следует в гараже, а при его отсутствии — подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В городе работает оперативный штаб по устранению последствий непогоды. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101) или 112.