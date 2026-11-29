В Челябинской области в 2027 году тарифы на коммунальные услуги вырастут на 14%
Размер платы за коммунальные услуги на территории Челябинской области с 1 июля 2027 года может вырасти на 14%. Именно такой процент индексации прописан в распоряжении Правительства России № 3558-р, подписанном Михаилом Мишустиным.
14% — средний для Челябинской области индекс изменения размера платы, вносимой гражданами за коммунальные услуги. Минимальное значение индекса среди регионов России в постановлении правительства указано для Ивановской области — 7,9%, максимальное — в Северной Осетии — Алании — 20,5%.
Кроме того, в постановлении прописан предельный размер отклонения от указанного индекса для муниципальных образований. В Челябинской области отклонение не может превышать 4,8%.
Предыдущая индексация платы за коммунальные услуги была введена аналогичным постановлением Правительства РФ с 1 октября нынешнего года. В Челябинской области индексация составила те же 14%.