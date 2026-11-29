Юрий Слюсарь также напомнил о планах обновлять транспорт в других муниципалитетах области. В частности, обновление автобусного парка Таганрога запланировали на следующий год. Более широкий контекст сотрудничества с Беларусью — обсуждение поставок транспорта и развития сервисной инфраструктуры для белорусских машин. По данным администрации Ростова, ранее власти региона говорили о закупке около тысячи автобусов для городов Дона в ближайшие три-четыре года и о создании дилерского центра «МАЗ Юг» в Мясниковском районе.