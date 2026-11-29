В Ростове-на-Дону выйдут на маршруты 30 новых автобусов МАЗ
Машины направят на маршруты № 21, 45, 49, 63 и 77
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ближайшее время на маршруты Ростова-на-Дону выйдут 30 новых автобусов МАЗ. Машины направят на маршруты № 21, 45, 49, 63 и 77. В сообщении Юрия Слюсаря в Telegram говорится, что автобусы оборудовали кондиционерами, отоплением и видеонаблюдением, а низкий пол и оснащение салонов позволят пользоваться ими маломобильным пассажирам.
Поставку губернатор связал с обновлением городского транспорта и сотрудничеством с Минским автомобильным заводом. По словам Юрия Слюсаря, в этом году муниципальный автопарк Ростова уже пополнили 90 автобусов. Ранее городские власти сообщали о поставке 70 автобусов большого класса и 20 сочлененных машин марки «КАМАЗ». Эти автобусы должны работать на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Таким образом, заявленные 30 МАЗов — отдельное пополнение парка.
Пять маршрутов, на которые планируют поставить МАЗы, обслуживают АТП-5. По данным отраслевого ресурса «Ростовский городской транспорт», перевозчик работал на маршрутах № 21, 45, 47 и 77, а также на маршрутах № 49 и 63. Ранее на маршрут № 63 выходили автобусы НЕФАЗ, приобретенные в 2025 году; на маршруты № 47 и 77 в сентябре 2026 года вышли МАЗы, которые АТП-5 взяло в лизинг.
Одновременно региональные власти рассчитывают ускорить движение автобусов за счет контроля за выделенными полосами. Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове установили камеры фотовидеофиксации нарушений правил движения по таким полосам. В сообщении он связал эту меру с разгрузкой центра города и сокращением задержек общественного транспорта.
Юрий Слюсарь также напомнил о планах обновлять транспорт в других муниципалитетах области. В частности, обновление автобусного парка Таганрога запланировали на следующий год. Более широкий контекст сотрудничества с Беларусью — обсуждение поставок транспорта и развития сервисной инфраструктуры для белорусских машин. По данным администрации Ростова, ранее власти региона говорили о закупке около тысячи автобусов для городов Дона в ближайшие три-четыре года и о создании дилерского центра «МАЗ Юг» в Мясниковском районе.
В сообщении Юрий Слюсарь вспомнил, что в детстве ездил на автобусе с Северного жилого массива в центр Ростова. Однако конкретные сроки выхода новых МАЗов, их вместимость и распределение машин по каждому из пяти маршрутов не уточнил.