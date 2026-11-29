Из-за сильных порывов ветра на трассе М-4 «Дон» со стороны Геленджика с 1518 по 1521 км, а также со стороны Новороссийска на 1536 км ограничено движение грузового транспорта и автомобилей с высокой парусностью. На подъездах дежурят экипажи ДПС.