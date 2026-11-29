Это средний индекс по области, а не одинаковое повышение каждой услуги. Он ограничивает изменение суммы за отопление, воду, газ, электричество, водоотведение и обращение с отходами. Размер счета конкретного домохозяйства зависит от набора услуг и объема потребления. Ранее региональная служба по тарифам сообщала, что в 2027 году с 1 июля прогнозируют рост тарифа на электроэнергию для населения на 14,4%, оптовой цены газа — на 10,4%, его транспортировки — на 12,4%, тепловой энергии — на 10,2%, водоснабжения — на 9,4%, водоотведения — на 9%. Эти прогнозы относятся к отдельным ресурсам и не равны предельному индексу общей платы.