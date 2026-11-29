Ростовской области установили индекс роста платы за ЖКУ в 11,9%
В региональной службе по тарифам объясняли предстоящее повышение ростом затрат
С 1 июля 2027 года совокупная плата за коммунальные услуги в Ростовской области сможет вырасти в среднем не более чем на 11,9%. В первом полугодии индекс составит 0%: до конца июня региональные власти не планируют менять коммунальные платежи. Значение 11,9% правительство включило в распоряжение об индексах на 2027 год, следует из опубликованного Распоряжения правительства.
Это средний индекс по области, а не одинаковое повышение каждой услуги. Он ограничивает изменение суммы за отопление, воду, газ, электричество, водоотведение и обращение с отходами. Размер счета конкретного домохозяйства зависит от набора услуг и объема потребления. Ранее региональная служба по тарифам сообщала, что в 2027 году с 1 июля прогнозируют рост тарифа на электроэнергию для населения на 14,4%, оптовой цены газа — на 10,4%, его транспортировки — на 12,4%, тепловой энергии — на 10,2%, водоснабжения — на 9,4%, водоотведения — на 9%. Эти прогнозы относятся к отдельным ресурсам и не равны предельному индексу общей платы.
В региональной службе по тарифам объясняли предстоящее повышение ростом затрат на производство и доставку ресурсов, инфляцией, подорожанием материалов и необходимостью финансировать инвестиционные проекты по обновлению коммунальных сетей. Дополнительные доходы от индексации, по заявлениям региональных властей, должны поддержать работу и модернизацию коммунальной инфраструктуры.
За соблюдением предельных индексов следит жилищная инспекция. Администрация Ростова-на-Дону напоминает, что проверяют фактическую сумму в платежном документе; при подозрении на превышение жители могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области и приложить квитанции. Федеральная антимонопольная служба также заявила, что проконтролирует, как регионы устанавливают индексы и соблюдают их. По опубликованным данным ФАС, с начала 2026 года служба и её территориальные органы провели 198 проверок тарифов и выявили нарушения на 40,25 млрд руб.