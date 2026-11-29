В Челябинской области капремонт провели на 2,22 млн кв. м жилья
Челябинская область вошла в число регионов–лидеров по общей площади многоквартирных домов, в которых выполнены строительно-монтажные работы в рамках капитального ремонта жилья, сообщает официальный сайт Фонда развития территорий (ФРТ).
По данным ФРТ, за первые 10 месяцев 2026 года в Челябинской области в рамках капремонта проведены строительно-монтажные работы в многоквартирных домах площадью 2,22 млн кв. м. Общероссийский показатель составляет 87,65 млн кв. м жилья.
Челябинская область занимает в рейтинге ФРТ 8-е место. В лидерах — Москва (19,34 млн кв. м), Санкт-Петербург (4,82 млн кв. м) и Московская область (4,25 млн кв. м).