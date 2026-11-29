По данным ФРТ, за первые 10 месяцев 2026 года в Челябинской области в рамках капремонта проведены строительно-монтажные работы в многоквартирных домах площадью 2,22 млн кв. м. Общероссийский показатель составляет 87,65 млн кв. м жилья.