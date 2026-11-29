На время проведения стрельб в акватории запретят плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, сапбордов и их аналогов. Также будут запрещены подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.