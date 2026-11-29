В Новороссийске проведут учения со стрельбами
В акватории морского порта Новороссийск 29 ноября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Они продлятся с 18:00 до 00:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Во время учений военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Запланированы практические стрельбы из артиллерийских установок.
На время проведения стрельб в акватории запретят плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, сапбордов и их аналогов. Также будут запрещены подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.