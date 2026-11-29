Первые сообщения о пожаре появились вечером 28 ноября. В первоначальной информации прокуратуры говорилось о возгорании в частном доме и гибели двух детей. Позже следствие уточнило их пол и годы рождения, обстоятельства присмотра за ними и предварительную версию причины пожара.