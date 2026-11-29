Бастрыкин потребовал доклад после гибели двух детей при пожаре в Новопавловске
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки
Вечером 28 ноября в частном доме в Новопавловске Ставропольского края погибли двое детей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в момент пожара они находились дома без присмотра родителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам — по ч. 3 ст. 109 УК РФ.
Как сообщило краевое управление СК, предварительной причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы. Окончательный вывод о причине пожара ведомство пока не объявляло: специалисты должны установить, что именно вызвало возгорание.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Ставропольскому краю Андрею Перепелицыну доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Прокуратура края также организовала проверку. Прокуроры Кировского района выясняют причины и условия происшедшего и контролируют следственные действия.
Первые сообщения о пожаре появились вечером 28 ноября. В первоначальной информации прокуратуры говорилось о возгорании в частном доме и гибели двух детей. Позже следствие уточнило их пол и годы рождения, обстоятельства присмотра за ними и предварительную версию причины пожара.
Сейчас следствие устанавливает, как развивался пожар и при каких обстоятельствах дети остались одни. Проверка прокуратуры и назначенные экспертизы должны помочь установить причины трагедии. Данных о предъявлении кому-либо обвинения или о процессуальном решении в отношении родителей ведомства не сообщали.