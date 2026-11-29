Челябинскому МинЖКХ установили штатную численность в 116 человек
В структуре министерства — 6 управлений, 19 отделов и 4 службы
Министерству жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области установили штатную численность в 116 единиц, из которых 103 единицы — должности государственных гражданских служащих Челябинской области. Постановление за подписью и.о. губернатора региона Станислава Мошарова опубликовано на портале правовой информации.
Согласно структуре министерства, опубликованной на официальном сайте МинЖКХ региона, у министра предусмотрено наличие одного первого и трех «простых» заместителей, а также двух помощников. Также в структуре министерства числятся шесть управлений, 19 отделов и четыре службы.
Возглавляет министерство заместитель председателя правительства Челябинской области Юрий Подшивалов.