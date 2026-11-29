Согласно структуре министерства, опубликованной на официальном сайте МинЖКХ региона, у министра предусмотрено наличие одного первого и трех «простых» заместителей, а также двух помощников. Также в структуре министерства числятся шесть управлений, 19 отделов и четыре службы.