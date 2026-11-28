Главные новости за 28 ноября. Ростов-на-Дону и область
В Ростовской области число действующих коллективных договоров, по данным областного минтруда на 1 ноября 2026 года, достигло примерно 8,3 тыс. Это более чем вдвое превышает показатель, приведенный Федерацией профсоюзов по итогам 2025 года: тогда на предприятиях региона насчитывалось более 3,8 тыс. таких документов.
С 1 января 2027 года в Ростовской области ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вырастут с 14 141 до 14 707 рублей.
С августа 2027 года пассажиры в Ростове-на-Дону больше не смогут воспользоваться троллейбусом №6, который связывает Центральный рынок с проспектом Королева.
В Ростове-на-Дону за ночь коммунальные службы обработали дороги, тротуары, остановки и лестницы противогололедными материалами. На улицах работали почти 100 машин, было использовано 600 т реагентов.
В Ростовской области полиция выявила 34-летнего жителя поселка Гигант, который, несмотря на ранее назначенный штраф, продолжал публично демонстрировать татуировки с символикой экстремистской организации.