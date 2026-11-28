Главные новости за 28 ноября. Кавказ
В краевой системе онлайн-мониторинга из 480 автобусов, троллейбусов и трамваев местоположение передают 164 единицы транспорта. Подключить к ней всех перевозчиков планируют, однако сроки завершения работы пока не определены.
Около 1,5 тыс. абонентов в двух населенных пунктах Предгорного округа Ставропольского края остались без электричества из-за возгорания на трансформаторной будке.
Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии вошел в число наиболее востребованных направлений для аренды загородного жилья на новогодние праздники среди жителей Москвы. Средняя стоимость проживания в загородном объекте здесь составляет 15,5 тыс. руб. в сутки.
В Махачкале прокуратура проверяет обстоятельства гибели подростка в частном доме. По предварительным данным, он скончался в ванной комнате, где был установлен газовый водонагреватель.
В Урванском районе Кабардино-Балкарии начала работу новая швейная фабрика. На предприятии создано 268 рабочих мест, в дальнейшем штат планируют увеличить до 400 человек.