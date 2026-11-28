Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить актуальный доклад о расследовании уголовного дела из-за нарушения жилищных прав детей-сирот в Ставропольском крае. Поводом стало обращение жителей, которые состоят на жилищном учете с 2021 года, но до сих пор не получили положенные им квартиры, сообщили в пресс-службе СКР.