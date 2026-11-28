Бастрыкин потребовал доклад по делу о жилье сиротам на Ставрополье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить актуальный доклад о расследовании уголовного дела из-за нарушения жилищных прав детей-сирот в Ставропольском крае. Поводом стало обращение жителей, которые состоят на жилищном учете с 2021 года, но до сих пор не получили положенные им квартиры, сообщили в пресс-службе СКР.
По данным веломства, у одного из заявителей есть вступившее в силу решение суда о предоставлении жилья, однако оно не исполнено. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.
Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК Александру Перепелицыну доложить о ходе расследования, установленных обстоятельствах и мерах по обеспечению заявителей жильем. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.