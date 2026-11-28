В Новороссийске вечером 28 ноября проведут учебные стрельбы
В акватории морского порта Новороссийск в период с 18:00 по 23:59 28 ноября запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Об этом сообщает городской МЦУ.
Во время учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением стрельб из артиллерийских установок.
При проведении учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавательных средств, включая суда, не подлежащие госрегистрации, а также спортивнее парусники, прогулочные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде.