Челябинский «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в серии буллитов
Решающий бросок на счету Нейтана Легаре
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» встречался на своем льду с магнитогорским «Металлургом».
Гости открыли счет уже на третьей минуте — точный бросок на счету Люка Джонсона. Через пять минут «Трактор» сравнял счет после броска Александра Рыкова, а на 13-й минуте Артемий Низамеев вывел хозяев вперед — 2:1.
Вторая двадцатиминутка сложилась в пользу «Металлурга», которому удалось дважды реализовать большинство: в середине периода отличился Михаил Мальцев, а затем точный бросок удался Нейтану Тодду.
В концовке третьего периода «Трактор» устроил штурм ворот гостей, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и в итоге Михаил Григоренко смог сравнять счет и перевести игру в дополнительное время — 3:3.
Овертайм победителя не выявил, и судьба матча решалась в серии буллитов. Решающий бросок на счету Нейтана Легаре. 4:3 — победа «Трактора», который после 32 игр набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.