Кооперативный сквер — особенное место для курорта и многих поколений горожан. В 2026 году его вернули в муниципальную собственность. Здесь проходит один из главных пешеходных маршрутов к Морскому порту и Приморской набережной. На его территории расположен Черешневый сад, заложенный к Олимпийским играм и ставший любимым местом отдыха жителей и гостей города, рассказал господин Прошунин.