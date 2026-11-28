Жителям Сочи предложили подумать о благоустройстве Кооперативного сквера
Мэр Сочи Андрей Прошунин предложил жителям и гостям города подумать о дальнейшем благоустройстве Кооперативного сквера в центре курорта. Как отметил глава города в своих соцсетях, эта территория должна превратиться в красивый и удобный элемент городской среды.
Кооперативный сквер — особенное место для курорта и многих поколений горожан. В 2026 году его вернули в муниципальную собственность. Здесь проходит один из главных пешеходных маршрутов к Морскому порту и Приморской набережной. На его территории расположен Черешневый сад, заложенный к Олимпийским играм и ставший любимым местом отдыха жителей и гостей города, рассказал господин Прошунин.
«Начнем с одной из его площадок, где сейчас есть неприглядное бетонное основание», — написал в соцсетях глава города.
Андрей Прошунин призвал всех жителей и гостей Сочи пройти опрос или оставить свой вариант в Яндекс-форме: clck.ru/3XJjsK. По его словам, на основе этих предложений будет сформирован проект, который реализуют в будущем.