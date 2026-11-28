На Ставрополье данные о движении передает только треть общественного транспорта
Во время беспилотной опасности система сбоит
В краевой системе онлайн-мониторинга из 480 автобусов, троллейбусов и трамваев местоположение передают 164 единицы транспорта. Подключить к ней всех перевозчиков планируют, однако сроки завершения работы пока не определены. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья в ответ на запрос Stavropol.Media.
Система действует с 2025 года. Сейчас в ней доступны сведения о муниципальных маршрутах Ставрополя и межмуниципальных направлениях края, а данные по маршрутам Пятигорска внесены частично. Пассажиры могут отслеживать движение транспорта и прогнозировать время его прибытия на остановку.
В министерстве также сообщили, что во время режима беспилотной опасности навигация может работать с перебоями из-за подмены спутниковых сигналов и ухудшения передачи данных по мобильным сетям. Разработчики ищут дополнительные способы контроля движения.