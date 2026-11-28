В краевой системе онлайн-мониторинга из 480 автобусов, троллейбусов и трамваев местоположение передают 164 единицы транспорта. Подключить к ней всех перевозчиков планируют, однако сроки завершения работы пока не определены. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья в ответ на запрос Stavropol.Media.