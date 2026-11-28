Пригородные поезда между Минводами и Кисловодском перевезли 5 млн человек
Более пяти миллионов пассажиров воспользовались электричками на направлении Минеральные Воды — Кисловодск за январь—октябрь 2026 года. Этот маршрут стал самым загруженным среди пригородных направлений Ставропольского края, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.
При этом общее число поездок в пригородном сообщении региона за десять месяцев не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев связал востребованность железнодорожного сообщения с его значением для жителей соседних городов и туристов, направляющихся на курорт.