В Кабардино-Балкарии открыли швейную фабрику на 268 рабочих мест
Площадь производства составила 5,5 тысяч квадратных метров
В Урванском районе Кабардино-Балкарии начала работу новая швейная фабрика. На предприятии создано 268 рабочих мест, в дальнейшем штат планируют увеличить до 400 человек. Об открытии сообщил глава республики Казбек Коков.
Фабрика будет выпускать форменную одежду, куртки, головные уборы и другую швейную продукцию. Производственные площади занимают 2,7 тыс. кв. м, общая площадь зданий составляет 5,5 тыс. кв. м.
Предприятие разместили на территории бывшего производства. Здания отремонтировали, построили дополнительный корпус и восстановили использование объектов. При поддержке муниципалитета также обустроили подъездную дорогу, которая обеспечит доступ к другим предприятиям.