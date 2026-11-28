Архыз вошел в число популярных направлений для новогоднего отдыха москвичей
Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии вошел в число наиболее востребованных направлений для аренды загородного жилья на новогодние праздники среди жителей Москвы. Средняя стоимость проживания в загородном объекте здесь составляет 15,5 тыс. руб. в сутки. Такие данные «Ъ-Кавказ» представили в пресс-службе «Авито».
По данным сервиса, москвичи бронируют жилье в Архызе в среднем на пять ночей для компании из четырех человек. Обычно такие объекты резервируют примерно за три месяца до заезда.
На загородный отдых приходится 54% всех бронирований москвичей на новогодние каникулы. Средняя стоимость аренды дома составляет 27,5 тыс. руб. в сутки. Архыз оказался наиболее доступным среди популярных загородных направлений.
Для городского отдыха жители столицы выбирают Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Кострому. В десятку востребованных направлений также вошли Вологда, Ярославль, Кировск, Кисловодск и Калининград.
Квартиры на новогодние праздники москвичи арендуют в среднем за 7,1 тыс. руб. в сутки. Наиболее доступные варианты, по данным сервиса, представлены в Калининграде (4,8 тыс. руб.), Кисловодске (7,2 тыс. руб.) и Вологде (7,4 тыс. руб.).