В Кабардино-Балкарии высадили три тысячи красных дубов
В Кабардино-Балкарии в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили три тысячи саженцев красного дуба. Посадка прошла на площади 1 га в Урванском участковом лесничестве, сообщили в пресс-службе главы администрации республики
Всего в ходе осеннего лесокультурного сезона в республике планируют высадить более 198 тыс. деревьев на площади свыше 71 га. Посадочный материал выращен в местном лесном питомнике.
Акция «Сохраним лес» проводится в Кабардино-Балкарии с 2019 года. За это время в регионе высадили более 479 тыс. деревьев.