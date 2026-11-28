Горные курорты Сочи в декабре откроют зимний сезон
Горные курорты Сочи с 1 декабря планируют открыть зимний сезон. Как сообщает пресс-служба городской администрации, первым горное катание откроет курорт «Красная Поляна» на высоте более 2 тыс. метров.
Как ранее рассказал генеральный директор «Красной Поляны» Артем Семикин, средняя стоимость проживания на новогодние праздники сохранилась на уровне прошлого года. В некоторых гостиницах цены снизились на 10–15%.
Курорт «Роза Хутор» намерен открыть трассы протяженностью 105 км 18 декабря. На «Газпром Поляне» открытие трасс запланировано 25 декабря.