В Анапе вынесли 18,5 тысяч штрафов за нарушение использования платных парковок
В Анапе с начала 2026 года вынесли 18,5 тыс. штрафов за нарушение правил использования платными парковками. Об этом в своем MAX-канале сообщила глава города Светлана Маслова.
Как рассказала мэр, за парковку транспортных средств на газоне с начала года вынесено около 5 тыс. постановлений об административных правонарушениях, за нарушение правил благоустройства и незаконную торговлю – свыше 6 тыс. постановлений
«Все это — десятки млн руб. в бюджет, но главная цель данной работы, безусловно, не в штрафах и не в наказании, а в том, чтобы на территории нашего муниципалитета в любое время года был порядок»,— пояснила госпожа Маслова.
По ее словам, борьба с различными правонарушениями в городе продолжается на постоянной основе.