На Ставрополье из-за пожара без света остались 1,5 тысячи абонентов
О сроках восстановления не сообщается
Около 1,5 тыс. абонентов в двух населенных пунктах Предгорного округа Ставропольского края остались без электричества из-за возгорания на трансформаторной будке. Как сообщил глава округа Николай Бондаренко, аварийное отключение затронуло жителей Быкогорки и Железноводского.
На месте работают аварийные бригады. Специалисты устраняют последствия происшествия и восстанавливают электроснабжение.
О причинах возгорания и сроках возвращения электричества в населенные пункты глава округа не сообщил.