Около 1,5 тыс. абонентов в двух населенных пунктах Предгорного округа Ставропольского края остались без электричества из-за возгорания на трансформаторной будке. Как сообщил глава округа Николай Бондаренко, аварийное отключение затронуло жителей Быкогорки и Железноводского.