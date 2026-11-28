«Поезд Победы» прибудет в Нальчик на два дня
В Нальчике 29 и 30 ноября будет работать передвижной музей «Поезд Победы», посвященный Великой Отечественной войне. Экспозицию разместят на железнодорожной станции города. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.
Посетить музей можно будет с 10:00 до 18:20. В десяти вагонах представлены инсталляции, посвященные обороне Брестской крепости, блокаде Ленинграда, фронтовому быту, работе военных медиков и событиям, приведшим к Победе. В экспозиции использованы видеопроекции и звуковое сопровождение.
Познакомиться с выставкой можно также в виртуальном формате. На официальном сайте проекта доступен онлайн-тур с 79 панорамами, 158 интерактивными элементами, фотографиями экспонатов и видеоматериалами.