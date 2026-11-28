Посетить музей можно будет с 10:00 до 18:20. В десяти вагонах представлены инсталляции, посвященные обороне Брестской крепости, блокаде Ленинграда, фронтовому быту, работе военных медиков и событиям, приведшим к Победе. В экспозиции использованы видеопроекции и звуковое сопровождение.