В Туапсинском районе полиция изъяла из магазина 1,3 тонны пива без документов
В поселке Новомихайловском Туапсинского района в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские пресекли розничную торговлю пивом предпринимателем без сопроводительных документов. Правоохранители изъяли из его магазина около 1,3 тонны пенного напитка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 статьи 14.16 Ко АП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Санкции этой статьи предусматривают выплату штрафа с конфискацией нелегального товара.