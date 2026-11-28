В поселке Новомихайловском Туапсинского района в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские пресекли розничную торговлю пивом предпринимателем без сопроводительных документов. Правоохранители изъяли из его магазина около 1,3 тонны пенного напитка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.