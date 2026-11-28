В Махачкале подросток погиб в ванной с газовым водонагревателем
В Махачкале прокуратура проверяет обстоятельства гибели подростка в частном доме. По предварительным данным, он скончался в ванной комнате, где был установлен газовый водонагреватель. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
По данным надзорного ведомства, происшествие случилось около 00:20 27 ноября. Прокуратура Кировского района Махачкалы проверит соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования и защите прав несовершеннолетних.
По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования находится на контроле прокуратуры. По итогам проверки ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.