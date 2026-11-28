В Новороссийске утром 28 ноября топливо отпускают 30 автозаправок
В Новороссийске по состоянию на 9:00 28 ноября топливо отпускают 30 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба города-героя.
По данным мэрии, АИ-100 на АЗС отсутствуют, АИ-92 и АИ-95 есть в наличии на 20 заправках, дизельное топливо имеется на 29 АЗС.
Роснефть отпускает топливо на территории Цемдолины, ул. Ленина (на 2 АЗС - АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ). Лукойл на всех заправках отпускает дизель, на АЗС по ул. Куникова и в п. Верхнебаканский — АИ-92, ДТ); Газпром отпускает АИ-92, АИ-95, ДТ на заправке в станице Натухаевской.Газпромнефть — в селе Гайдук (на 2 АЗС - АИ-92, АИ-95, ДТ); Сухумском шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ).
Также топливо отпускает ряд заправок «Уфим-нефть» и другие АЗС. При этом на АЗС на проспекте Дзержинского («Роснефть») топливо отпускают только по топливным картам. Еще пять заправок топливо временно не отпускают, уточнили в мэрии.