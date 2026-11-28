Роснефть отпускает топливо на территории Цемдолины, ул. Ленина (на 2 АЗС - АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ). Лукойл на всех заправках отпускает дизель, на АЗС по ул. Куникова и в п. Верхнебаканский — АИ-92, ДТ); Газпром отпускает АИ-92, АИ-95, ДТ на заправке в станице Натухаевской.Газпромнефть — в селе Гайдук (на 2 АЗС - АИ-92, АИ-95, ДТ); Сухумском шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ).