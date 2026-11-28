Родственники умершего обратились к главе ведомства и заявили о несогласии с выводами судебной экспертизы. По их словам, пациент проходил лечение в одной из районных больниц, однако врачи не назначили дополнительные исследования, которые могли бы выявить тяжелое заболевание на более ранней стадии.