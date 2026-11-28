Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти пациента в Северной Осетии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить актуальный доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти пациента в Северной Осетии — Алании. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Родственники умершего обратились к главе ведомства и заявили о несогласии с выводами судебной экспертизы. По их словам, пациент проходил лечение в одной из районных больниц, однако врачи не назначили дополнительные исследования, которые могли бы выявить тяжелое заболевание на более ранней стадии.
По факту гибели пациента следственное управление СКР по Северной Осетии расследует уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад по этому делу. Теперь он потребовал сообщить о ходе расследования и мерах, принятых в связи с предыдущим поручением.