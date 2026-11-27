В сентябре на 25-м километре дороги Новопавловск — Курская — Моздок столкнулись ВАЗ-2107 и мотоцикл Hammer. По данным местных публикаций, водитель ВАЗ при повороте налево не уступил мотоциклу. Травмы получили 20-летний мотоциклист и его 17-летняя пассажирка. В ноябре на той же дороге ВАЗ-2114 столкнулся с трактором: пострадали 33-летний водитель легковушки и пассажир 2012 года рождения. Госавтоинспекция сообщала, что водитель легкового автомобиля за два года 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.