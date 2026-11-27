Прокуратура организует проверку после ДТП с 13-летним водителем в Новопавловске
Силовики установят, как ребенок попал за руль автомобиля
Прокуратура Кировского района проверит обстоятельства ДТП в Новопавловске, где за рулем одного из двух столкнувшихся автомобилей находился 13-летний подросток. Авария произошла вечером 27 ноября на одном из перекрестков города. Пострадала женщина, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Надзорное ведомство оценит, соблюдали ли требования законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних. Прокуроры отдельно проверят, оказали ли женщине необходимую медицинскую помощь. Ход и результаты процессуальных действий по факту происшествия прокуратура держит на контроле.
Ведомство пока не сообщило детали столкновения и состояние пострадавшей. Прокуратура также не уточнила, кому принадлежит автомобиль и как подросток получил к нему доступ. Причины аварии и степень ответственности участников предстоит установить в ходе проверки и процессуальных действий.
ДТП с несовершеннолетними участниками уже происходили в Кировском округе в этом году. 17 июня в Новопавловске 15-летняя девушка на электровелосипеде выехала со второстепенной дороги на перекресток и не уступила автомобилю «Нива». Девушка умерла в реанимации. После аварии прокуратура сообщила о проверке соблюдения требований безопасности дорожного движения и защиты прав несовершеннолетних.
В сентябре на 25-м километре дороги Новопавловск — Курская — Моздок столкнулись ВАЗ-2107 и мотоцикл Hammer. По данным местных публикаций, водитель ВАЗ при повороте налево не уступил мотоциклу. Травмы получили 20-летний мотоциклист и его 17-летняя пассажирка. В ноябре на той же дороге ВАЗ-2114 столкнулся с трактором: пострадали 33-летний водитель легковушки и пассажир 2012 года рождения. Госавтоинспекция сообщала, что водитель легкового автомобиля за два года 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.