Главные новости за 27 ноября. Кавказ
В Дагестане выдали 432 сертификата на покупку или строительство жилья для семей, чьи дома пострадали от весенних паводков. Их общая сумма составила 1,845 млрд руб. Еще 95 тыс. жителей получили денежную помощь — в общей сложности более 3,8 млрд руб. Такие данные председатель правительства республики Магомед Рамазанов привел на заседании федеральной комиссии по ликвидации последствий паводков под руководством заместителя министра МЧС России Виктора Яцуценко.
Правительство Ставропольского края увеличило планируемый объем финансирования региональной программы переселения граждан из аварийного жилья на 568,3 млн руб., до 1,58 млрд руб. По сравнению с предыдущей редакцией программы, утвержденной в мае 2026 года, финансирование выросло на 55,9%. Согласно новой редакции программы, на 2025–2028 годы предусмотрено 1,5846 млрд руб. В мае общий объем финансирования составлял 1,0163 млрд руб.
Следователи предъявили директору сети автозаправочных станций Давиду Саградову обвинение в совершении пяти преступлений. Ранее он находился под домашним арестом, теперь его заключили под стражу.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о назначении Андрея Швецова министром образования и науки республики, сообщили в пресс-службе правительства региона. С сентября 2026 года господин Швецов исполнял обязанности главы ведомства, до этого занимал пост замминистра.
В Дагестане задержали бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Алиомара Ахмедова и экс-главу регионального управления МЧС Наримана Казимагамедова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правоохранительных органах региона.