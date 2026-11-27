Главные новости за 27 ноября. Сочи
В Сочи к новогодним праздникам украсят 132 общественные территории. На них установят световые конструкции, ели и скульптуры малых форм. На праздничное оформление в этом году направят 23 млн руб., из которых 9,157 млн руб. предусмотрено на новые объекты подсветки.
Курорт Красная Поляна откроет горнолыжный сезон 2026/2027 1 декабря. Первыми для катания станут доступны трассы на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, где уже сформировался снежный покров.
На федеральной трассе А-147 Джубга—Сочи капитально отремонтируют 17 участков с помощью противооползневых сооружений. ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило три контракта на строительство подпорных стен общей протяженностью 2 км.
Финансовый управляющий Извеков Константин Александрович выставил на торги 1/2 доли в гостинице «Ласточка» и земельном участке в Туапсинском районе. Начальная цена лота — 85,4685 млн руб. Торги пройдут в форме публичного предложения: заявки принимают с 27 ноября 2026 года по 26 января 2027 года.
Администрация Сочи объявила конкурс с начальной ценой 229,97 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок и строительного мусора. Заявки принимают до 15 декабря, итоги конкурса планируют подвести 18 декабря.