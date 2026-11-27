Главные новости за 27 ноября. Новороссийск
В Приморском районе Новороссийска в результате атаки беспилотников 27 ноября пострадал многоквартирный дом. В 70 квартирах повреждено остекление.
Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту взрыва газа с последующим возгоранием в многоквартирном доме на улице Парковой. В результате происшествия пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали.
Правительство РФ выделит более 1,2 млрд руб. до конца 2026 года на опережающее финансирование развития Новороссийского транспортного узла. Средства поступят из резервного фонда кабмина.
Арбитражный суд Кубани рассмотрел иск МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея к администрации Геленджика. Ведомство требовало истребовать земельный участок в районе санатория «Голубая бухта» из чужого незаконного владения и признать на него право собственности РФ.
Самовольно построенные пятиэтажные здания в Анапе снесут по постановлению суда. Экспертиза выявила ряд нарушений и наличие угрозы жизни и здоровью людей.